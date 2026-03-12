«Страх»: серебряный призер ОИ-2026 из РФ рассказал об эмоциях после финиша Ски-альпинист Филиппов рассказал, что испытал страх после финиша на ОИ-2026

Серебряный призер Олимпийских игр 2026 года в ски-альпинизме Никита Филиппов заявил NEWS.ru, что в первые минуты после финиша испытал непонятные ощущения. Как отметил спортсмен, был страх того, что все происходящее — сон.

В первую минуту были непонятные ощущения. Страх, что это все сон, и что меня опустят на другое место, отберут медаль. Точно не было никакой радости. Не то, что я ожидал в первые моменты после медали, — сказал Филиппов.

Медаль 23-летнего спортсмена стала единственной для России на Олимпийских играх — 2026. Ски-альпинизм был впервые включен в программу соревнований.

Ранее Филиппов рассказал, что случайно повредил свою награду. По словам атлета, на медали появился небольшой скол из-за падения.

До этого призер Олимпийских игр фигуристка Ирина Слуцкая назвала свои впечатления от зимней Олимпиады в Италии неоднозначными. Она пояснила, что одной из причин стало отсутствие многих российских спортсменов, что вызвало у нее внутреннюю боль. Однако спортсменка назвала радостью тот факт, что РФ вообще смогла заявить о себе в сложных условиях.