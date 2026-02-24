Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 12:06

Российский призер Олимпиады рассказал, что случилось с наградой

Ски-альпинист Филиппов рассказал о повреждении серебряной медали ОИ-2026

Серебряный призер Олимпийских игр 2026 года ски-альпинист Никита Филиппов рассказал журналистам в московском аэропорту после возвращения с соревнований, что случайно повредил свою награду. По словам атлета, на медали появился небольшой скол из-за падения, передает РИА Новости.

Небольшой скол остался — уронил ее один раз, — сказал Филиппов.

Спортсмен признался, что в шутку предлагал сдать награду в пункт приема цветных металлов. При этом он подчеркнул, что для него медаль — это не просто кусок металла, а напоминание об эмоциях, которые он подарил болельщикам и самому себе. Спортсмен отметил, что, несмотря на повреждение, награда не ржавеет и остается в хорошем состоянии.

Двадцатитрехлетний Филиппов завоевал серебро в спринте на Олимпиаде в Италии. Эта медаль стала единственной для российской сборной на Играх 2026 года. Стоит отметить, что ски-альпинизм впервые был включен в программу Олимпийских игр.

Ранее российский лыжник Савелий Коростелев подарил болельщикам самый трогательный момент церемонии закрытия Игр-2026. Он пронес на плечах свою соотечественницу Дарью Непряеву во время традиционного парада олимпийцев.

Россия
Олимпиада
медали
спортсмены
