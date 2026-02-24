Подросток зарезал спящую мать и спрятал тело в погребе В Няндоме 17-летний подросток зарезал спящую мать

Подросток зарезал спящую мать в Няндоме Архангельской области, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, от полученных ножевых ранений она скончалась. После этого 17-летний юноша спрятал тело 51-летней женщины в погребе, а сам скрылся.

Позднее его задержали. Как рассказали следователи, подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

