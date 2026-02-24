Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 13:27

Подросток зарезал спящую мать и спрятал тело в погребе

В Няндоме 17-летний подросток зарезал спящую мать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подросток зарезал спящую мать в Няндоме Архангельской области, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, от полученных ножевых ранений она скончалась. После этого 17-летний юноша спрятал тело 51-летней женщины в погребе, а сам скрылся.

Позднее его задержали. Как рассказали следователи, подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит уголовное дело жителя Уссурийска Приморского края, который из-за ревности с особой жестокостью убил свою 50-летнюю знакомую. Пьяный мужчина облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее.

До этого житель польского города Раценж Мазовецкого воеводства позвонил в полицию и признался, что убил своих бабушку и дедушку. Прибывшие на место ЧП правоохранители нашли перед частным домом самого 29-летнего заявителя. Внутри здания лежали тела 72-летней женщины и 86-летнего мужчины.

убийства
Архангельская область
подростки
происшествия
