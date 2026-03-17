17 марта 2026 в 02:04

Живущие на Кубе россияне рассказали о коллапсе и жестких условиях в стране

Оставшиеся на Кубе россияне рассказали об отключениях света и перебоях в Сети

Побережье Сантьяго-де-Куба Побережье Сантьяго-де-Куба Фото: Harry Laub/imageBROKER.com/Global Look Press
Оставшиеся на Кубе россияне поделились реалиями жизни на острове в условиях энергетического кризиса. По их словам, свет отключают каждый день, причем перерывы стали длиннее, а время с электричеством — короче, пишет РИА Новости.

Отключают каждый день. Раньше был специальный график — можно было узнать, в каком районе живешь, и подстроиться. Сейчас свет дают каждый день, но интервалы отключения стали больше, а времени, когда он есть, наоборот, стало меньше, — рассказал калининградец Валерий, который зимует в Гаване более 10 лет.

По его словам, местные используют аккумуляторные лампы и накопители энергии. Интернет в периоды отключений работает нестабильно, а скоростная связь для работы практически недоступна. В гостиницах ситуация лучше благодаря генераторам, но в жилых кварталах жители вынуждены приспосабливаться.

Из-за отключений страдает и связь: сайты не грузятся, скорость падает. Работать удаленно с острова, по словам россиян, практически нереально.

Ранее сообщалось, что национальная электроэнергетическая система Кубы полностью отключена. Это уже третий масштабный блэкаут за последние две недели. Блэкауты фиксировались 10 марта и в конце февраля. Правительство Кубы заявляет, что США целенаправленно душат экономику страны, делая условия жизни населения невыносимыми. В Гаване периодически проходят протесты.

«Неизбежно»: в РФПИ спрогнозировали действия ЕС по отношению к России
Один из российских аэропортов ввел ограничения на полеты
Названы стройматериалы, которые подорожают в 2026 году
В Индии задержали украинцев из-за «террористических» подозрений
Живущие на Кубе россияне рассказали о коллапсе и жестких условиях в стране
В Европе опять раскол: Бельгия умоляет о диалоге с РФ — как ответит Москва
Тревожникам и паникерам могут запретить заключать контракт при мобилизации
Стали известны кровавые последствия ударов Пакистана по Кабулу
Основатель «Азова» может стать главкомом ВСУ по указке Зеленского
Семь лет без Юлии Началовой: как сейчас живут родные певицы
Война в Иране: за нефтью теперь только к РФ: сколько заработает бюджет
Иран пообещал США горы пепла в случае удара по одному из островов
«Большая честь»: Трамп настроился на полное подчинение Кубы
ПВО отразила очередную серию атак БПЛА на Москву
«Предмет озабоченности»: в Польше испугались симпатии европейцев к России
Трамп вновь заговорил о скором завершении конфликта в Иране
«Они не помогут»: Трамп накинулся на союзников из-за Ормузского пролива
Фатальная бессонница унесла жизни 35 членов одной семьи
Скажите спасибо ЦРУ: кто сделал нацистов «героями» на Украине
Опухоль, личная жизнь, популярность у зумеров: как живет Марина Хлебникова
Дальше
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
