Живущие на Кубе россияне рассказали о коллапсе и жестких условиях в стране

Оставшиеся на Кубе россияне рассказали об отключениях света и перебоях в Сети

Оставшиеся на Кубе россияне поделились реалиями жизни на острове в условиях энергетического кризиса. По их словам, свет отключают каждый день, причем перерывы стали длиннее, а время с электричеством — короче, пишет РИА Новости.

Отключают каждый день. Раньше был специальный график — можно было узнать, в каком районе живешь, и подстроиться. Сейчас свет дают каждый день, но интервалы отключения стали больше, а времени, когда он есть, наоборот, стало меньше, — рассказал калининградец Валерий, который зимует в Гаване более 10 лет.

По его словам, местные используют аккумуляторные лампы и накопители энергии. Интернет в периоды отключений работает нестабильно, а скоростная связь для работы практически недоступна. В гостиницах ситуация лучше благодаря генераторам, но в жилых кварталах жители вынуждены приспосабливаться.

Из-за отключений страдает и связь: сайты не грузятся, скорость падает. Работать удаленно с острова, по словам россиян, практически нереально.

Ранее сообщалось, что национальная электроэнергетическая система Кубы полностью отключена. Это уже третий масштабный блэкаут за последние две недели. Блэкауты фиксировались 10 марта и в конце февраля. Правительство Кубы заявляет, что США целенаправленно душат экономику страны, делая условия жизни населения невыносимыми. В Гаване периодически проходят протесты.