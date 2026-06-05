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05 июня 2026 в 14:07

«Мы открыты»: президент Кубы обратился с предложением к Трампу

Президент Кубы: Гавана заинтересована в инвестициях США и открыта к диалогу

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kenny Holston/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Куба заинтересована в американских инвестициях, заявил президент латиноамериканского государства Мигель Диас-Канель в интервью газете Diario. По его словам, Гавана готова к диалогу с Вашингтоном.

Есть много тем, по которым мы открыты: например, американские инвестиции на Кубе, ведение бизнеса американскими компаниями на Кубе, — сказал он.

Диас-Канель отметил, что диалог между странами необходим. При этом он уточнил, что переговоры не должны касаться смены политической власти на Кубе. Глава государства также подчеркнул, что именно Штаты должны ослабить экономическое давление на Кубу, чтобы создать условия для ведения бизнеса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ставит целью смену государственного строя на Кубе. По его словам, от «жесткого и неприятного» режима необходимо избавиться. Глава Белого дома подчеркнул, что Штаты начнут «помогать» Кубе сразу после Ирана.

До этого Вашингтон ввел санкции против членов семьи бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, включая его сына и внука. Согласно опубликованному Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США документу, в санкционный список вошли пять человек.

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