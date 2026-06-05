«Очень хорошие планы»: Трамп озвучил главную цель США на Кубе

Вашингтон ставит целью смену государственного строя на Кубе, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме. По его словам, от «жесткого и неприятного» режима необходимо избавиться.

У нас очень хорошие планы в отношении Кубы. Я думаю, нам придется избавиться от режима, который был очень жестким, очень неприятным, — указал Трамп.

Американский лидер отметил, что предпочитает решать задачи последовательно. Сначала ему нужно «разобраться с одним делом», которым является ситуация в Иране. И как только это будет сделано, США возьмут паузу, а потом начнут «помогать» Кубе. О сроках и конкретных шагах против страны Латинской Америки пока не сообщается.

Ранее бывший офицер американской морской разведки подполковник Хэл Кемпфер отмечал, что Вооруженные силы США обладают технической возможностью провести военную операцию против Кубы с целью захвата Рауля Кастро. По словам эксперта, один из оперативных сценариев предполагает нанесение серии массированных авиаударов по ключевой военной инфраструктуре острова.

До этого ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин указывал, что в США обсуждают возможность смены политического курса на Кубе с целью оказания давления на страну. В настоящее время, по его мнению, американцы вряд ли станут воплощать свои планы в реальность.