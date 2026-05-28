28 мая 2026 в 15:04

Американист озвучил ключевую причину обсуждения США смены власти на Кубе

В США обсуждают возможность смены политического курса на Кубе с целью оказания давления на страну, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. В настоящее время, по его мнению, американцы вряд ли станут воплощать свои планы в реальность.

Я думаю, [обсуждения США смены власти на Кубе] — пока просто элемент давления, не более того. На мой взгляд, Штаты пока не будут этим заниматься. Да, такой сценарий существует: череда атак на Венесуэлу и Иран создали некий имидж для [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru), что он по принципу домино уже готов щелкать своих геополитических противников как орешки. И, следовательно, вот сейчас уже следующие на очереди кубинцы. Хотя с Тегераном и Каракасом еще вопросы не закрыты, — сказал Блохин.

Ранее сообщалось, что администрация США готовится к возможной смене власти на Кубе этим летом и разрабатывает планы военных действий на случай таких событий. Трамп намерен сосредоточиться на Гаване после урегулирования ситуации вокруг Ирана.

Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
