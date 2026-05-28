28 мая 2026 в 15:28

Дроны едва не потопили три танкера в Черном море

Reuters: дроны атаковали три танкера у побережья Турции в Черном море

Дроны атаковали сразу три танкера у северного побережья Турции в Черном море, сообщает Reuters. По информации источника издания, два судна шли под флагом Сьерра-Леоне, еще одно — под флагом Палау. На место происшествия направились спасательные катера

Танкер James II <...> находился примерно в 50 милях к северу от района Туркели. Танкеры Altura и Velora <...> подверглись нападению в близлежащем районе во время операции с корабля на корабль, — уточнил информатор.

По предварительным данным, экипаж не пострадал. О повреждениях танкеров сведений пока не поступало.

Ранее взрыв на танкере прогремел у берегов Омана. Как сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), это случилось примерно в 60 морских милях, или 111 километрах, к востоку от Маската. О ЧП доложил капитан судна.

До этого стало известно, что танкер со сжиженным природным газом, предназначенным для Индии, впервые с февраля текущего года успешно прошел через стратегический Ормузский пролив. Это первый рейс после серьезной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

