Огромный хищник растерзал охотника в лесах под Томском

Медведь растерзал мужчину в Томской области, передает Telegram-канал «112». По предварительной информации, 52-летний местный житель охотился в лесном массиве Тегульдетского района, где на него напал хищник. От полученных травм мужчина скончался на месте. Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что индийский боец MMA Хришикеш Колот погиб после нападения медведя в Канаде. По предварительной информации, зверя пришлось застрелить. Спортсмен погиб еще в начале мая. Как сообщает источник, 27-летний Колот переехал в Канаду из Индии три года назад. Помимо карьеры в смешанных единоборствах, он работал в компании, которая разрабатывает урановые рудники в удаленной части региона.

Также ученые сообщили, что Чернобыльская зона отчуждения превратилась в одно из крупнейших в Европе естественных убежищ для диких млекопитающих. В частности, исследования показали, что разнообразие животных в зоне превышает показатели даже обычных заповедников. Ключевую роль сыграло не радиационное загрязнение, а почти полное отсутствие людей.