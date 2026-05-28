Невролог объяснила, как проявляется стресс после ЕГЭ

После ЕГЭ выпускники могут много спать, если до этого активно готовились и не высыпались, рассказала «Татар-информ» врач-невролог, заведующая отделением для детей старшего возраста детской городской больницы №8 Казани Резеда Шигабутдинова. Она отметила, что стресс не заканчивается после написания экзаменов.

Организм начинает расслабляться, и тут проявляются соматические проблемы. Если ребенок перед ЕГЭ длительное время не спал, он может подолгу отсыпаться или заболеть. Стресс не заканчивается экзаменами. Как и после любой болезни, нужно время на восстановление, — рассказала Шигабутдинова.

Невролог подчеркнула, что родители должны объяснять ребенку, что принимают его независимо от результатов. По ее словам, важно обеспечить полноценное питание, особенно в период подготовки к экзаменам, также справиться со стрессом могут помочь физические нагрузки.

Ранее эксперт-разработчик ЕГЭ Сергей Стецюк рассказал, что в последний день перед ЕГЭ важно избегать перегрузки. По его словам, не стоит пытаться охватить весь учебный материал заново — лучше сосредоточиться на закреплении пройденного и разборе типичных ошибок.