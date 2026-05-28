28 мая 2026 в 17:00

Шойгу: причина СВО — правда о Донбассе, которую не хотели замечать на Западе

Причиной специальной военной операции и последующих ответных действий России стала правда о Донбассе, которую на Западе не хотели замечать, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, выступление которого транслировалось на сайте Совбеза РФ. Он также добавил, что ни одна страна не может сравниться с РФ по подготовленности и оснащенности армии.

Правда о Донбассе была давно, ее долго не замечали, пытались не замечать с самого начала фактически. Но это то, что называется первопричиной начала не только специальной военной операции, но и всех остальных действий, — заявил секретарь Совбеза.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что западные страны не скрывают военные учения, направленные против России и Белоруссии. Также Шойгу заявил, что Украина превращена в поле боя, где России скоординированно противостоят 56 государств. По его словам, коммуникационные технологии, используемые Западом для массированной антироссийской идеологической обработки населения Украины, поставили ее существование под угрозу.

До этого президент Республики Сербской Синиша Каран сообщил, что считает оправданной СВО, проводимую Россией. Свою позицию он пообещал лично сообщить российскому лидеру Владимиру Путину.

