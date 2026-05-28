Стало известно, как ведущий вуз проверяет знания будущих врачей в эпоху ИИ

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова возвращается к устному контролю знаний студентов, сообщил первый проректор вуза Георгий Надарейшвили на круглом столе «Новая модель высшего образования: прием и обучение в пилотных вузах в 2026 году». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в эпоху развития ИИ важно уметь мыслить самостоятельно.

Могу сказать про педагогический подход. Мы начали переходить на устный контроль знаний студентов, потому что <…> важно, как в голове эти знания собираются и как они ими оперируют. Такое можно проверить только в разговоре со студентом. Мы уже в течение нескольких лет постепенно отходим от упора только на проверку знаний, скорее [возвращаемся] к живому разговору со студентами на всех этапах его обучения. <...> Способность самостоятельно мыслить вместе с коллегами — это то, что в каждой сфере необходимо, — заключил спикер.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков допустил, что развитие искусственного интеллекта может привести к трансформации защиты дипломных работ в пользу проверки знаний не текста, а устного ответа, который позволит объективно оценить реальные знания и компетенции студента. Также, по его словам, в вуз скоро придут студенты, для которых ИИ будет нормой с рождения.