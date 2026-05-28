ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 мая 2026 в 17:52

Стало известно, как ведущий вуз проверяет знания будущих врачей в эпоху ИИ

РНИМУ стал возвращаться к устному контролю знаний студентов в эпоху ИИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова возвращается к устному контролю знаний студентов, сообщил первый проректор вуза Георгий Надарейшвили на круглом столе «Новая модель высшего образования: прием и обучение в пилотных вузах в 2026 году». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в эпоху развития ИИ важно уметь мыслить самостоятельно.

Могу сказать про педагогический подход. Мы начали переходить на устный контроль знаний студентов, потому что <…> важно, как в голове эти знания собираются и как они ими оперируют. Такое можно проверить только в разговоре со студентом. Мы уже в течение нескольких лет постепенно отходим от упора только на проверку знаний, скорее [возвращаемся] к живому разговору со студентами на всех этапах его обучения. <...> Способность самостоятельно мыслить вместе с коллегами — это то, что в каждой сфере необходимо, — заключил спикер.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков допустил, что развитие искусственного интеллекта может привести к трансформации защиты дипломных работ в пользу проверки знаний не текста, а устного ответа, который позволит объективно оценить реальные знания и компетенции студента. Также, по его словам, в вуз скоро придут студенты, для которых ИИ будет нормой с рождения.

Общество
искусственный интеллект
нейросети
студенты
видео
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушаков: США вряд ли побегут выполнять просьбу Киева о вооружении
Не отпускали из Москвы рожать: Лантратова помогла беременной под следствием
В концерне «Калашников» отметили интерес иностранцев к российскому оружию
«Новый Израиль в Сибири»: Жириновский нарисовал карту России 2050 года
Андреева раскрыла, почему смогла переломить ход матча на «Ролан Гаррос»
Депутат Нилов арскрыл будут ли россияне работать с 12 лет
Уехавшая Лазарева пожаловалась на отсутствие денег
Президент, помогите: женщина просит наказать надругашегося над дочкой мужа
Финансист раскрыл дальнейшую судьбу криптовалюты
Путин прибыл на форум ЕАЭС в Астане
«Надо уметь прощать»: Титов о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак»
Историк раскрыл принцип правильной работы с информацией по СВО
Токаев рассказал о достижении ЕАЭС на фоне турбулентности в мире
Дерево рухнуло на ребенка в Амурской области
Легендарный игрок «Спартака» назвал удивившего его весной футболиста
Рогов разоблачил ловушку Зеленского для Трампа
МАГАТЭ обеспокоили последние события на Запорожской АЭС
В США раскрыли детали жесткого плана Трампа по Ормузскому проливу
В Росгвардии представили передовую систему обучения операторов дронов
Лидер мирового рейтинга Янник Синнер сенсационно покинул «Ролан Гаррос»
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.