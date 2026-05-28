Сбежавшая из России Лазарева пожаловалась на отсутствие денег

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), покинувшая Россию, призналась в подкасте «Шрамы и блестки» на YouTube, что столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. По словам знаменитости, сейчас одним из источников ее дохода остаются винные туры, которые она организует один-два раза в год для небольших групп.

Во время беседы журналистка Наталья Киселева уточнила, действительно ли такие поездки приносят телеведущей деньги. Лазарева в ответ отметила, что сейчас у нее тяжелое финансовое положение, поэтому можно сказать, что туры ее спасают.

Ранее суд вынес заочный приговор в отношении Лазаревой. Ее повторно признали виновной в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и приговорили к семи годам колонии общего режима.

До этого стендап-комик Гарик Оганисян, который уехал из России в Армению, посетовал, что его коллеги-юмористы, отказавшиеся от эмиграции, хорошо зарабатывают, а у него с финансами далеко не все в порядке. По его словам, комики, которые по-прежнему востребованы в России, скупают недвижимость.