Антидепрессанты, приговор в России, алкоголизм: как живет Татьяна Лазарева

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов, Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов) призналась, что принимает антидепрессанты уже много лет. Что об этом известно, за что ее приговорили к семи годам колонии в РФ, правда ли, что артистка зависима от алкоголя?

Что Лазарева рассказала о депрессии и борьбе с ней

Татьяна Лазарева поделилась, что впервые обратилась к психотерапевту во время беременности младшей дочерью Антониной. Она вспомнила, что первый сеанс был коротким: она проплакала весь час. Позже ее депрессия усилилась.

По ее словам, это был первый признак того, что ей больше не хотелось жить, но она боялась признаться в этом.

Телеведущая призналась, что идея обратиться к специалисту пришла к ней после совета подруги, которая уже посещала психотерапевта. Сама она долго не решалась на этот шаг.

Второй раз Лазарева обратилась к психотерапевту после рождения дочери. Ей посоветовали медикаментозное лечение, чтобы облегчить «острую боль». Сейчас, как отметила телеведущая, она все еще принимает антидепрессанты — те же лекарства, что ей прописали много лет назад.

За что Лазарева получила срок в РФ

В марте текущего года мировой судебный участок № 418 в Москве вынес заочный приговор в отношении телеведущей. Ее повторно признали виновной в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и приговорили к семи годам колонии общего режима.

«Признать Лазареву виновной по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах) и назначить заочное наказание в виде лишения свободы на семь лет в колонии общего режима с запретом администрировать сайты в сети „Интернет“ на четыре года», — постановил судья.

Это второе уголовное дело в отношении Лазаревой. Ранее 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил ее к 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма. Лазарева была заочно арестована и находится в международном розыске. Вину она также не признала. Знаменитость предположила, что политическое преследование не является поводом для объявления человека в международный розыск.

До этого телеведущая заявила о подлинности высказываний, в которых она выражала радость по поводу атак ВСУ на российскую территорию. Эти слова впервые прозвучали в августе 2023 года в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм». Лазарева пояснила, что дала искренний ответ на вопрос о своих чувствах при ударах дронов по Белгороду.

Правда ли, что Лазарева злоупотребляет алкоголем

Телеведущая Ксения Собчак рассказывала, что на съемках программы «Две звезды» от коллеги исходил запах спиртного. По словам журналистки, Татьяна принесла коньяк в гримерку, а ее поведение на съемочной площадке было отвратительным.

Лазарева призналась, что после переезда в Испанию и начала СВО ее жизнь осложнилась бытовыми проблемами и напряженной атмосферой, что привело к зависимости от алкоголя.

Журналист Владимир Соловьев назвал Лазареву «тяжело пьющей женщиной», а ее состояние — «алкоголической агрессией». Занятость и заработок телеведущей сейчас тоже так или иначе связаны с вином: она проводит гастрономические вечера и делает экскурсии для туристов по виноградным плантациям.

Из-за чего Лазарева развелась с Шацем

В январе 2024-го Лазарева объявила о разводе с юмористом Михаилом Шацем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Артистка назвала это первым в истории России разводом двух иностранных агентов. Она добавила, что вместе с супругом многое пережила за годы совместной жизни.

О расставании звездной пары начали писать в СМИ в 2016 году: тогда Лазарева вместе с младшим ребенком переехала в Испанию. В 2019 году стало известно, что у Лазаревой диагностировано психическое заболевание. Некоторые издания утверждали, что Шац отправил ее за границу из-за этого, а сам завел романы с поклонницами. Супруги опровергли эти слухи, а в конце 2020 года юморист сообщил, что жена вернулась в Москву.

