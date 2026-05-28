28 мая 2026 в 08:42

Казахстан захотел стать «газовым мостом» между Россией и Китаем

Власти Казахстана и России обсуждают возможность запуска газопровода через территорию республики в Китай, заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов. По его словам, которые передает ТАСС, благодаря этому трубопроводу появится возможность обеспечить северные и восточные территории Казахстана голубым топливом.

Мы начали обсуждать так называемую «Силу Сибири — 2». <...> Мы как Республика Казахстан, естественно, изъявляем желание, чтобы транзит прошел по нашей территории, для этого мы готовы предоставить все условия и все гарантии, — подчеркнул Аккенженов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным визитом в Казахстан. Самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане. Глава государства в том числе примет участие в заседаниях Высшего евразийского экономического совета.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев поддерживают постоянный контакт. С момента вступления Токаева в должность президента Казахстана, то есть с марта 2019 года, у них состоялось 38 встреч.

Казахстан захотел стать «газовым мостом» между Россией и Китаем
