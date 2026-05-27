27 мая 2026 в 17:34

Путин прилетел в Казахстан

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Казахстан, сообщает РИА Новости. Самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане.

Поездка Путина в Казахстан запланирована на период с 27 по 29 мая. В рамках этого визита глава России также примет участие в заседаниях Высшего евразийского экономического совета. Встреча Путина и президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева является второй за этот год. Предыдущая встреча состоялась ранее, когда политик посещал Москву для участия в праздновании Дня Победы.

В ходе переговоров стороны планируют обсудить важные темы для дальнейшего развития сотрудничества между Россией и Казахстаном. Обсуждаемые области включают политику, торговлю, экономику, а также военно-технические и культурные связи. Кроме того, лидеры намерены поговорить о самых актуальных событиях в регионе и мире, а также о возможностях совместной работы в международных структурах.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что особые личные связи между президентами России и Казахстана позволяют им открыто обсуждать любые актуальные темы. По его словам, это доверие является основой для продуктивного диалога по вопросам двусторонних отношений и глобальной повестки дня.

