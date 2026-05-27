Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 18:21

Песков ответил на вопрос о переговорах с Европой

Песков: процесс переговоров с Европой пока не начат

Дмитрий Песков
Процесс переговоров с Европой пока не стартовал, но события развиваются динамично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями». Он добавил, что президент России Владимир Путин открыт к переговорам с Брюсселем.

Вместе с тем динамика высокая развития событий. Посмотрим, что будет с этой паузой, которая возникла в процессе украинских переговоров и урегулирования. Посмотрим, когда эта пауза завершится и как продолжится процесс переговоров. Потом можно будет уже о чем-то судить, — сказал Песков.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что России следует обсуждать детали урегулирования украинского конфликта с Великобританией или Польшей. По его мнению, усилий США недостаточно для разрешения кризиса мирным путем.

До этого сообщалось, что в Европе ищут удовлетворяющую все стороны формулу для возобновления переговоров по Украине. При этом российская сторона неоднократно указывала, что европейские страны не проявляют заинтересованности в диалоге с Москвой.

