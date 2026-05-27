Плановый запуск в коммерческую эксплуатацию отечественной низкоорбитальной спутниковой связи намечен на конец следующего года, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с коллегами из Центральной Азии. Он подчеркнул, что в России уже существуют полностью свои цифровые платформы во всех сферах.

Ранее Пентагон заключил с корпорацией Илона Маска контракт почти на $2,3 млрд (163,15 млрд рублей). Эти деньги пойдут на ускоренное создание сети высокоскоростной связи SDN Backbone на низких орбитах. Американские военные намерены использовать SDN Backbone как базу для новой системы коммуникации.

Кроме того, депутат ГД Юрий Афонин заявил, что Вашингтон может отключить Киев от Starlink, чтобы заставить украинские власти согласиться на переговоры. По его убеждению, это подорвет боеспособность ВСУ. Парламентарий также высказался о недовольстве, которое США выражают в адрес украинского президента Владимира Зеленского.