В Госдуме предположили, как США могут принудить Украину к миру Депутат Афонин: США могут принудить Украину к миру отключением от Starlink

Чтобы принудить Украину к миру, Соединенные Штаты могут лишить ее армию доступа к системе спутниковой связи Starlink, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Госдумы Юрий Афонин. Это неизбежно скажется на боеспособности ВСУ, убежден он.

ВСУ в значительной степени утратят боеспособность, потому что в их системе связи и управления американская спутниковая связь играет ключевую роль, — заметил парламентарий.

Он также прокомментировал критику Вашингтона в адрес президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Афонина, произошедшее пока не свидетельствует о готовности Штатов прекратить оказывать поддержку Киеву.

Отстранение Зеленского от власти могло бы стать шагом к мирному соглашению. Но возникает вопрос: а действительно ли США хотят убрать его или по-настоящему надавить на него, чтобы поспособствовать урегулированию конфликта с учетом всех законных российских требований? — задался вопросом депутат.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя признал, что переговоры с Украиной зашли в тупик. По его словам, Москва не видит сигналов от Киева о его готовности продолжать двигаться в этом направлении.