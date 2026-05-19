19 мая 2026 в 19:10

В Уганде запретили рукопожатия из-за Эболы

Nile Post: в Уганде ввели запрет на физический контакт при приветствиях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Временный запрет на рукопожатия при приветствиях ввело Министерство здравоохранения Уганды, сообщила газета Nile Post. Мера направлена на сокращение физического контакта и предотвращение дальнейшего распространения вируса Эболы.

Постоянный секретарь ведомства Диана Атвине рассказала, что в стране уже работают команды специалистов, которые выясняют, с кем общались заболевшие, и ищут места, где может распространяться инфекция. Она попросила всех быть внимательнее к гигиене: чаще мыть руки с мылом и пользоваться антисептиками. По ее словам, если вдруг появились странные симптомы — например, поднялась температура, началась рвота, кровотечение или чувствуется сильная слабость, — нужно сразу сообщить об этом врачам.

Ранее в Уганде подтвердили вспышку лихорадки Эбола после выявления одного смертельного случая. Речь идет о пациенте, прибывшем из Демократической Республики Конго. Уточняется, что локального распространения вируса в стране не зафиксировано, заболевание также не циркулирует среди населения.

