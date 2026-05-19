Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 19:07

Мать две недели держала 17-месячного ребенка в морозилке

В США мать троих детей обвиняют в гибели 17-месячного сына и заморозке тела

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В США арестована 31-летняя многодетная мать после обнаружения тела ее 17-месячного сына в гостиничном номере, передает The People. Ребенок был найден мертвым в отеле La Quinta Inn & Suites в городе Флагстафф (штат Аризона), а тело, предположительно, около двух недель хранилось в холодильнике.

Утром в воскресенье, 17 мая, полиция города Флагстафф, штат Аризона, отреагировала на сообщения о возможном обнаружении мертвого младенца в отеле La Quinta Inn & Suites, — говорится в публикации.

В разговоре с диспетчером она заявила, что убила сына, после чего прервала вызов. Полицейские обнаружили тело, помещенное в контейнер внутри пластиковой коробки. В номере также находились двое других детей женщины девяти и семи лет, они не пострадали.

По данным следствия, Манакая рассказала, что в конце апреля в состоянии гнева бросила ребенка в кроватку из-за плача. Позднее его состояние ухудшилось, однако за медицинской помощью она не обратилась. Женщина утверждает, что позже обнаружила ребенка без признаков дыхания и предположила, что он мог задохнуться. Ей предъявлены обвинения в убийстве первой степени, жестоком обращении с детьми и сокрытии тела.

Ранее в Дагестане на мусорной свалке было обнаружено тело младенца, погибшего от насильственных действий. По предварительным данным, к смерти ребенка причастна его мать.

США
дети
убийства
преступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мурашко ответил на вопрос о распространении лихорадки Эбола в России
«Не кланялся, как мудак»: режиссер Золотовицкий рассказал о совете отца
В ООН заявили, что получили письмо от Лаврова про инсценировку в Буче
Стали известны итоги премии ЦИПР Диджитал-2026
Первый снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в октябре
В России запустили платформу «Росвексель» для покупки золотых слитков
Загадочный объект у Земли, опасные фуры под Вологдой: что будет дальше
Рябков раскрыл, как Россия остудит «горячие головы» в НАТО
Торжественная встреча, приветствие детей: яркие кадры визита Путина в Китай
Родригез заявил о желании устроить «голую вечеринку» на свадьбе с Кабак
«Не отмыться»: Небензя назвал один из самых грязных грехов Киева
Взрыв прогремел на стройке в Петербурге
«У нас зарплата 35 тысяч»: Яковлева о скандале в Театре Сатиры
Британия приняла сенсационное решение ради дизеля из российской нефти
В Ленобласти утонула девочка
Мама подписала контракт: на Пхукете треш-стримеры унижали подростка из РФ
«Ему 92»: Банщикова раскрыла, с кем отметила свое новое звание
Догилева вступилась за Меньшикова после критики «Гамлета» с Юрой Борисовым
НАТО планирует помочь судам в проходе через Ормуз
Соискателям назвали вакансии, которых лучше избегать
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.