Мать две недели держала 17-месячного ребенка в морозилке В США мать троих детей обвиняют в гибели 17-месячного сына и заморозке тела

В США арестована 31-летняя многодетная мать после обнаружения тела ее 17-месячного сына в гостиничном номере, передает The People. Ребенок был найден мертвым в отеле La Quinta Inn & Suites в городе Флагстафф (штат Аризона), а тело, предположительно, около двух недель хранилось в холодильнике.

Утром в воскресенье, 17 мая, полиция города Флагстафф, штат Аризона, отреагировала на сообщения о возможном обнаружении мертвого младенца в отеле La Quinta Inn & Suites, — говорится в публикации.

В разговоре с диспетчером она заявила, что убила сына, после чего прервала вызов. Полицейские обнаружили тело, помещенное в контейнер внутри пластиковой коробки. В номере также находились двое других детей женщины девяти и семи лет, они не пострадали.

По данным следствия, Манакая рассказала, что в конце апреля в состоянии гнева бросила ребенка в кроватку из-за плача. Позднее его состояние ухудшилось, однако за медицинской помощью она не обратилась. Женщина утверждает, что позже обнаружила ребенка без признаков дыхания и предположила, что он мог задохнуться. Ей предъявлены обвинения в убийстве первой степени, жестоком обращении с детьми и сокрытии тела.

Ранее в Дагестане на мусорной свалке было обнаружено тело младенца, погибшего от насильственных действий. По предварительным данным, к смерти ребенка причастна его мать.