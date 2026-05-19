Депутат Госдумы назвал регион России, где заключаются ранние браки

Ранние браки нередки в регионах Кавказа, часто это бывает неофициально, рассказал NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его мнению, законодательно закреплять такую практику и распространять ее на всю страну неправильно.

Для особых случаев существует механизм разрешения брака с 16 лет органами местного самоуправления и даже ранее этого возраста — законами регионов, — сообщил депутат.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов ранее предложил постепенно снижать возраст вступления в брак в России, чтобы переломить негативные демографические и физиологические тенденции. Таким образом он отреагировал на идею главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой повысить планку возраста молодежи до 39 лет.

До этого вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что около 60% студентов в России готовы создать семью и родить ребенка, если у них будут собственное жилье и устойчивый доход. По ее словам, нужно приложить все силы, чтобы поддержать в этом молодые семьи.