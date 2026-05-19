Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 15:22

Депутат Госдумы назвал регион России, где заключаются ранние браки

Депутат Куринный рассказал о практике ранних браков на Кавказе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ранние браки нередки в регионах Кавказа, часто это бывает неофициально, рассказал NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его мнению, законодательно закреплять такую практику и распространять ее на всю страну неправильно.

Для особых случаев существует механизм разрешения брака с 16 лет органами местного самоуправления и даже ранее этого возраста — законами регионов, — сообщил депутат.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов ранее предложил постепенно снижать возраст вступления в брак в России, чтобы переломить негативные демографические и физиологические тенденции. Таким образом он отреагировал на идею главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой повысить планку возраста молодежи до 39 лет.

До этого вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что около 60% студентов в России готовы создать семью и родить ребенка, если у них будут собственное жилье и устойчивый доход. По ее словам, нужно приложить все силы, чтобы поддержать в этом молодые семьи.

Россия
браки
семья
демография
дети
Госдума
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве почти на треть вырос спрос на книги определенного жанра
Участник «Времени героев» стал зампредом правительства одного региона
Школьница 1,5 года притворялась смертельно больной, чтобы не ходить в школу
Свищев возглавил Федерацию лыж и сноуборда: чем займутся Вяльбе и Губерниев
Раскрыта ужасная правда об ожирении россиян
Предупреждение Латвии и прозрение Пентагона: новости СВО на вечер 19 мая
Стало известно, сколько в России репродуктивно здоровых граждан
В Дамаске выросло число пострадавших при взрыве автомобиля
Диетолог ответила, чем заменить сладкую газировку
Оверчук призвал Армению сделать выбор между ЕС и ЕАЭС побыстрее
Оверчук: нормальные отношения между Баку и Ереваном сложились благодаря РФ
«Прибиты, как стальные гвозди»: в Китае унизили Трампа в Храме Неба
Юрист ответил, может ли сотрудник покинуть офис из-за жары
Эксперт раскрыла, почему домашние питомцы несут смертельную опасность
США могут не признать спецпосланника Евросоюза по Украине
Почему не работает мобильный интернет в Петербурге 19 мая: сбои, атаки
Сосед по квартире расправился с девушкой и спрятал тело в диване
Мужчина попал в больницу с термическим ожогом после ЧП в помещении санузла
В США раскрыли, в каком случае Вашингтон применит силу против Кубы
Аналитик объяснил, как получить скидку на новый смартфон
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.