В Союзе женщин России назвали главный риск ранних браков

Основным риском ранних браков является психологическая неготовность молодых людей, заявила в разговоре с NEWS.ru председатель Социал-демократического союза женщин России, экс-сенатор Ольга Епифанова. По ее словам, в 16 лет мозг человека только формируется, и люди в этом возрасте не могут полноценно выстраивать отношения.

Подростки не способны в полной мере нести ответственность за другого человека и выстраивать здоровые отношения. Подростковые браки распадаются в разы чаще. Кроме того, раннее родительство почти всегда означает отсутствие профессии, низкий доход и, как следствие, зависимость от родителей. Девушки часто бросают учебу, что лишает их карьерных перспектив, — высказала мнение собеседница.

По ее словам, с медицинской точки зрения беременность в 14–16 лет сопряжена с высокими рисками для здоровья матери и ребенка. Высокая рождаемость же предполагает в первую очередь психологическую зрелость и финансовую стабильность.

Ключ к высокой рождаемости — не в ранних штампах в паспорте, а в экономической стабильности и психологической зрелости, — заключила Епифанова.

Ранее семейный психолог Галина Рейнталь заявила, что снижение брачного возраста в России не поможет решить демографическую проблему. Более того, этот шаг создаст дополнительные риски для молодых людей и их детей, добавила она.