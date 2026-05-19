«Создаст новые риски»: психолог об идее снизить брачный возраст в России

Снижение брачного возраста в России не поможет решить демографическую проблему, заявила NEWS.ru семейный психолог Галина Рейнталь. Более того, по ее словам, этот шаг создаст дополнительные риски для молодежи и их детей.

С точки зрения психологии важно понимать: в 14–16 лет люди еще находятся в процессе формирования личности. Лобные доли мозга, которые отвечают за самоконтроль, принятие решений и способность прогнозировать последствия, продолжают активно развиваться. Человек может испытывать сильные чувства, влюбленность, привязанность — но это не равно психологической готовности к браку и родительству. Поэтому снижение возраста вступления в брак не решает демографическую проблему. Оно создает новые риски — для самих подростков, для их детей и для семей в целом, — высказалась Рейнталь.

Она отметила, что семья — это не только о чувствах, но и об ответственности, умении находить компромиссы, справляться с конфликтами, учитывать интересы других и принимать долгосрочные решения. По словам специалиста, в юности эти качества еще не полностью развиты.

В современной России уже существует возможность вступления в брак с 14–16 лет при наличии особых обстоятельств, например беременности. Но, несмотря на это, уровень рождаемости продолжает снижаться. Это важный показатель: дело не в возрасте. Причины гораздо глубже — это социально-экономическая нестабильность. Отдельный важный момент — что происходит, если брак заключают два подростка и в семье появляется ребенок. Они не могут содержать ни себя, ни младенца. Вся нагрузка ложится на их родителей, — добавила Рейнталь.

Она заключила, что лучшим возрастом для создания семьи является период, когда личность уже полностью сформировалась, то есть примерно после 20–22 лет. По словам психолога, к этому времени человек достигает не только физической, но и эмоциональной, социальной и финансовой зрелости.

Ранее глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил постепенно снижать возраст вступления в брак в России. По его мнению, это поможет справиться с негативными демографическими и физиологическими тенденциями.