Россиянам сократят безвиз в популярной для отдыха стране

Правительство Таиланда приняло решения о сокращении срока безвизового режима для туристов до 30 дней, передает газета Khaosod. Отмечается, что мера касается в том числе россиян.

Таиландский министр туризма и спорта Сурасак Пхантярынворакун подчеркнул, что изменения коснутся граждан порядка 90 стран. Раньше срок безвизового пребывания составлял 60 дней.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что тема продления безвизового режима между Россией и Китаем находится в межведомственной проработке. Она добавила, что инициатива о безвизе зарекомендовала себя самым положительным образом.

До этого МИД РФ сообщил, что с 11 мая вступил в силу безвизовый режим с Саудовской Аравией. Соответствующее соглашение подписали в прошлом году. Россияне смогут находиться на территории государства без визы не более 90 дней в течение одного календарного года. При этом срок может быть как непрерывным, так и суммарным при нескольких поездках.