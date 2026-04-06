В МИД России раскрыли, когда запустят «безвиз» с Саудовской Аравией МИД России: безвизовый режим с Саудовской Аравией начнет действовать с 11 мая

Соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Саудовской Аравией вступает в силу 11 мая 2026 года, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. Документ был подписан в Эр-Рияде 1 декабря 2025 года.

В российском дипведомстве разъяснили, что граждане России смогут находиться на территории Саудовской Аравии без визы не более 90 дней в течение одного календарного года. При этом разрешенный срок может быть как непрерывным, так и суммарным при нескольких поездках.

В МИД также подчеркнули, что безвизовый режим не распространяется на случаи трудоустройства, получения образования или постоянного проживания в королевстве. Для таких целей, а также для совершения хаджа или умры в период паломничества российским гражданам по-прежнему потребуется оформлять соответствующую визу.

Аналогичные права на безвизовый въезд и пребывание на территории России предоставляются гражданам Саудовской Аравии. Это условие закреплено в том же межправительственном соглашении.

