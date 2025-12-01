День матери
01 декабря 2025 в 11:29

В АТОР предсказали рост турпотока из Китая в Россию после отмены виз

АТОР: турпоток из Китая в Россию вырастет минимум на 30% после отмены виз

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Туристический поток из Китая в РФ вырастет минимум на 30% на фоне отмены виз для путешественников из КНР, заявила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. В первую очередь, убеждена она, иностранцы будут приезжать в приграничные регионы.

Оценочно минимум на 30%, в первую очередь в приграничных регионах, в регионах Дальнего Востока, — уточнила собеседница агентства.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян в беседе с РИА Новости отметил, что введение «безвиза» для китайских граждан является долгожданным. По его словам, оно приведет к кратному росту турпотока в Россию. Мурадян отметил, что портрет китайского туриста может существенно измениться в сторону молодого, более индивидуального путешественника, нежели возрастного в составе группы.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда в Россию граждан Китая. Граждане КНР смогут приезжать в Россию без оформления виз для туризма и деловых визитов до 14 сентября 2026 года.

