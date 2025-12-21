«Мозги где забыла?»: фигурист Галлямов унизил журналистку из-за звонка

Фигурист Александр Галлямов назвал журналистку «больной на всю голову» за звонок ранним утром на следующий день после произвольной программы на чемпионате России. Спортсмен в своем Telegram-канале счел подлостью ее поступок и допустил публикацию номера телефона.

Получил звонок ранним утром. <…> А мозги где забыла, когда звонит после произволки, когда я хотел выспаться? Ну это настолько подло, я считаю. Сегодня и так еще показательные. Ну, просто больная на всю голову, — сказал Галлямов.

Накануне, 20 декабря, Галлямов в паре с Анастасией Мишиной набрал 223,63 балла и завоевал серебро чемпионата России в Санкт-Петербурге, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (224,29). Фигурист отказался от комментариев на пресс-конференции и назвал произошедшее на турнире «абсурдом».

