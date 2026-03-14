Голый наркоман «спас» страну, зарезав возлюбленную и оторвав голову голубю

Петербуржца задержали по подозрению в убийстве своей девушки в квартире жилого комплекса «Юнтолово», сообщила пресс-служба СУ СК России по городу. По предварительной информации, он решил, что возлюбленная является иностранной шпионкой. Кроме того, обвиняемый выбежал на улицу без одежды и оторвал голову голубю.

Фигурант под воздействием запрещенных веществ, находясь в квартире дома по Гладышевскому проспекту в Санкт-Петербурге, нанес не менее одного удара ножом в шею знакомой. От полученных травм девушка скончалась на месте, — сказано в сообщении.

Telegram-канал «Mash на Мойке» пишет, что полиция задержала мужчину при содействии медиков. Правоохранителям он заявил, что якобы спас страну. В ближайшее время суд примет решение о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее жителя Иркутской области Артема Захаренко приговорили к 23 годам колонии за убийство своей беременной девушки и дезертирство. Суд установил, что мужчина задушил 20-летнюю возлюбленную, будучи в состоянии опьянения. Потерпевшей стороне Захаренко выплатит 2,5 млн рублей в виде компенсации морального вреда.