Кинолог напомнил о смертельной опасности борщевика для собак

Борщевик может вызвать смертельное отравление у собак, предупредил в беседе с РИАМО кинолог Владимир Голубев. Он отметил, что если питомец попробует растение на вкус, то он рискует столкнуться с ожогом слизистых, пищевода и желудка.

Если питомца упустить из виду, он спокойно может пробежать меж зарослей или даже изваляться в них, а также попробовать стебли на вкус. Главная опасность в том, что собака не понимает смертельную угрозу того или иного растения. Она может полагаться только на ваши запреты. Если на даче питомец чувствует себя слишком свободно, гуляет без контроля, он может не просто пробежать около борщевика, а еще и попробовать его на зубок. А это самое худшее, — отметил Голубев.

Он уточнил, что сок борщевика содержит фуранокумарины, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету в разы. Несмотря на то что собак защищает шерсть, отдельные места на их теле — лапы, живот, уши и губы — остаются уязвимыми. В результате извалявшемуся в растении питомцу грозит солнечный удар.

Ранее Голубев рассказал, что собаки могут вилять хвостом во время проявления агрессии. Он отметил, что в таком случае переплетаются эволюционные и социальные сигналы.