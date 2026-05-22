Кинолог объяснил, почему собаки рычат и виляют хвостом одновременно Кинолог Голубев: собаки могут вилять хвостом во время агрессии

Собаки могут вилять хвостом во время проявления агрессии, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что в таком случае переплетаются эволюционные и социальные сигналы.

Собака может рычать от злости, но вилять хвостом от возбуждения или неуверенности. Проблема в том, что люди привыкли доверять хвосту и игнорировать рычание, а это возможная прямая дорога к укусу, — рассказал Голубев.

Кинолог подчеркнул, что собака может рычать и лаять, пытаясь вовлечь в игру. По его словам, собака также может лаять, скулить и вилять хвостом от нетерпения.

Ранее Голубев рассказал, что собаки обнюхивают хозяев, которые возвращаются домой, чтобы считать их настроение. По его словам, эмоции имеют определенный запах для питомцев.