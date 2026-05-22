Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 13:34

Кинолог объяснил, почему собаки рычат и виляют хвостом одновременно

Кинолог Голубев: собаки могут вилять хвостом во время агрессии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Собаки могут вилять хвостом во время проявления агрессии, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что в таком случае переплетаются эволюционные и социальные сигналы.

Собака может рычать от злости, но вилять хвостом от возбуждения или неуверенности. Проблема в том, что люди привыкли доверять хвосту и игнорировать рычание, а это возможная прямая дорога к укусу, — рассказал Голубев.

Кинолог подчеркнул, что собака может рычать и лаять, пытаясь вовлечь в игру. По его словам, собака также может лаять, скулить и вилять хвостом от нетерпения.

Ранее Голубев рассказал, что собаки обнюхивают хозяев, которые возвращаются домой, чтобы считать их настроение. По его словам, эмоции имеют определенный запах для питомцев.

Life Style
собаки
кинологи
поведение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию за шесть часов с помощью 65 БПЛА
Патрушев назвал пиратство инструментом борьбы на море
Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» дал прогноз на суперфинал Кубка России
Назван российский аэропорт, в котором готовы отказаться от проверки билетов
Набиуллина раскрыла, кого еще внесут в белые списки
На предприятии под Белгородом взорвался дрон ВСУ
Найдены сходства в ударах по луганскому колледжу и школе в Минабе
В Петербургской больнице пациент избил стулом соседа по палате
Стало известно, сколько судов прошло через Ормузский пролив за сутки
Прокуратура Петербурга добилась демонтажа причала с Безымянного озера
ВОЗ признала, что вспышка Эболы в Африке выходит из-под контроля
Риелтор объяснила, что важно семьям при покупке квартиры
Взрыв на нефтехимическом заводе в Венгрии: теракт, есть след Киева?
Патрушев заявил о начале гонки военно-морских вооружений в мире
Росгвардейцы задержали мужчину, открывшего стрельбу в Подмосковье
В Петербурге мотоциклист погиб после выезда на встречную полосу
Кузбасские дачники заметили семейство медведей
Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР
В Раде увидели признаки готовящейся отставки Зеленского
Лавров раскрыл, какое качество позволяет быть всегда в боевой готовности
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.