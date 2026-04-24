24 апреля 2026 в 14:25

Кинолог объяснил, почему собаки обнюхивают возвращающихся домой хозяев

Кинолог Голубев: собаки обнюхивают хозяев с целью считать их настроение и эмоции

Собаки обнюхивают хозяев, которые возвращаются домой, чтобы считать их настроение, объяснил в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, эмоции имеют определенный запах для питомцев. Таким образом животные пытаются узнать, как именно обстоят дела у человека.

Если питомец стремится вас обнюхать, не мешайте ему: так он проявляет не только интерес, но и заботу. Значит, вы ему небезразличны, — посоветовал Голубев.

Он отметил, что обнюхивание для собаки это не только способ спросить: «Как дела?» или приветствие, но и важный инструмент получения информации. Когда питомец внимательно обнюхивает хозяина, он пытается установить, где именно был человек, что он делал и с кем контактировал.

Ранее Голубев заявил, что собаки могут быстро есть из-за инстинкта, который достался им от предков. Он пояснил, что животные следуют принципу — если не употребить мясо или корм прямо сейчас, то пищу отберет более крупный хищник.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

