Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 17:21

«Ядовитые ягодки и грибочки»: Захарова высказалась о запрете соцсетей в РФ

Захарова заявила, что за использование запрещенных соцсетей нет ответственности

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Никакой ответственности за посещение запрещенных социальных сетей для россиян не предусмотрено, заявила представитель МИД России Мария Захарова в рамках XV Московского международного фестиваля современного искусства «Традиции и современность». Как передает корреспондент NEWS.ru, по ее словам, речь шла лишь о предупреждении: пользователи должны понимать, что попадают в токсичную среду.

Разве запрещали туда заходить? Разве говорили, что, если туда зайти, что-то будет? Нет, сказали: «Ребята, имейте в виду, что когда вы туда ходите, вы попадает в определенную токсичную среду». <...> Эта среда не поле с красивыми цветами, земляникой, грибочками, там есть ядовитые ягодки и грибочки. Это поле очень даже монетизировано. Оно существует, потому что зарабатывает колоссальные деньги. И оно зарабатывает деньги на вас, — заявила Захарова.

Также дипломат напомнила, что, в частности, Министерство иностранных дел не прекращало информировать граждан в этих запрещенных соцсетях. Она подчеркнула, что российской стороне пришлось принять ответные меры.

Кому хочется рассказывать и доносить информацию, они все там, мы там. Мы ни на день как ведомство не прекращали эту работу. <...> Они отменили монетизацию каналам, нашим общественным деятелям. Мало того, они просто начали уничтожать наш контент там. Поэтому были приняты ответные меры, — заявила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что для воспитания нового поколения нужно создать фундамент, основу которого составят произведения искусства. При этом она отметила, что молодым необходимо дать возможность экспериментировать с опорой на высочайшие идеалы.
Власть
Мария Захарова
МИД РФ
соцсети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, чем муж Блиновской занимается на СВО
Блогер MrBeast первым в мире набрал 500 млн подписчиков на YouTube
В МВД назвали возможную причину аварии с маршруткой в Подмосковье
На ЗАЭС раскрыли состояние станции после атаки ВСУ
Российский космонавт назвал «вульгарщиной» скафандры от Prada
На химическом заводе «Титановые инвестиции» в Крыму произошла авария
У младенца после госпитализации в организме нашли следы кокаина
На Западе сочли вспышку Эболы «генеральной репетицией»
В США мужчина обнаружил в могиле отца останки незнакомца
Стали известны подробности уникальной операции по спасению кита в Мурманске
Иностранные самолеты потянулись в Россию с одной целью
Захарова развенчала три главных фейка о своей семье
Отдых у воды закончился трагедией в российском регионе
«Ядовитые ягодки и грибочки»: Захарова высказалась о запрете соцсетей в РФ
Захарова объяснила, почему на самом деле западные компании ушли из России
Молодая жена, слова об отъезде из РФ, мнение об СВО: как живет Сергей Пиоро
В Италии увидели предвестников краха ЕС
Пенсионерам рассказали о простом методе для тренировки активности мозга
Отдыхающим пришлось реанимировать ребенка, пока аниматор продолжал шоу
ФИФА потребовала от сборной Египта убрать звезды с формы перед ЧМ-2026
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.