«Ядовитые ягодки и грибочки»: Захарова высказалась о запрете соцсетей в РФ Захарова заявила, что за использование запрещенных соцсетей нет ответственности

Никакой ответственности за посещение запрещенных социальных сетей для россиян не предусмотрено, заявила представитель МИД России Мария Захарова в рамках XV Московского международного фестиваля современного искусства «Традиции и современность». Как передает корреспондент NEWS.ru, по ее словам, речь шла лишь о предупреждении: пользователи должны понимать, что попадают в токсичную среду.

Разве запрещали туда заходить? Разве говорили, что, если туда зайти, что-то будет? Нет, сказали: «Ребята, имейте в виду, что когда вы туда ходите, вы попадает в определенную токсичную среду». <...> Эта среда не поле с красивыми цветами, земляникой, грибочками, там есть ядовитые ягодки и грибочки. Это поле очень даже монетизировано. Оно существует, потому что зарабатывает колоссальные деньги. И оно зарабатывает деньги на вас, — заявила Захарова.

Также дипломат напомнила, что, в частности, Министерство иностранных дел не прекращало информировать граждан в этих запрещенных соцсетях. Она подчеркнула, что российской стороне пришлось принять ответные меры.

Кому хочется рассказывать и доносить информацию, они все там, мы там. Мы ни на день как ведомство не прекращали эту работу. <...> Они отменили монетизацию каналам, нашим общественным деятелям. Мало того, они просто начали уничтожать наш контент там. Поэтому были приняты ответные меры, — заявила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что для воспитания нового поколения нужно создать фундамент, основу которого составят произведения искусства. При этом она отметила, что молодым необходимо дать возможность экспериментировать с опорой на высочайшие идеалы.