«Это не случайность»: Пасечник назвал цель удара ВСУ по рынку в Сватово

«Это не случайность»: Пасечник назвал цель удара ВСУ по рынку в Сватово Пасечник: атака ВСУ на Сватово была направлена против мирных жителей

Атака ВСУ на рынок в Сватово — целенаправленное действие против мирных жителей, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере МАКС. По его словам, этот удар не имел военного смысла.

Это не случайность, а целенаправленные действия против мирных жителей республики, не имеющие военного смысла, — написал Пасечник.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины ударили беспилотником по центральному рынку в Сватово Луганской Народной Республики. В результате атаки семь человек получили ранения.

Кроме того, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мужчина погиб при ударе беспилотника ВСУ по грузовику в Нововладимировке. Он добавил, что в регионе из-за действий украинских военных также пострадали пять человек.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА атаковали спасателей в Сватово. В результате налета повреждена автоцистерна, пострадавших нет. В ведомстве уточнили, что беспилотник нанес удар уже после того, как пожарные прибыли на тушение возгорания, возникшего в результате предыдущей атаки.