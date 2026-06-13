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13 июня 2026 в 18:22

«Это не случайность»: Пасечник назвал цель удара ВСУ по рынку в Сватово

Пасечник: атака ВСУ на Сватово была направлена против мирных жителей

Леонид Пасечник Леонид Пасечник Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Атака ВСУ на рынок в Сватово — целенаправленное действие против мирных жителей, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере МАКС. По его словам, этот удар не имел военного смысла.

Это не случайность, а целенаправленные действия против мирных жителей республики, не имеющие военного смысла, — написал Пасечник.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины ударили беспилотником по центральному рынку в Сватово Луганской Народной Республики. В результате атаки семь человек получили ранения.

Кроме того, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мужчина погиб при ударе беспилотника ВСУ по грузовику в Нововладимировке. Он добавил, что в регионе из-за действий украинских военных также пострадали пять человек.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА атаковали спасателей в Сватово. В результате налета повреждена автоцистерна, пострадавших нет. В ведомстве уточнили, что беспилотник нанес удар уже после того, как пожарные прибыли на тушение возгорания, возникшего в результате предыдущей атаки.

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