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13 июня 2026 в 19:25

В Берлине собираются изменить смысл советских мемориалов

BZ: власти Берлина хотят изменить облик советских мемориалов ради личной выгоды

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Власти Берлина инициативой дополнить советские мемориалы табличками, критикующими Иосифа Сталина, пытаются выбить себе политические очки, пишет Berliner Zeitung. Эта инициатива вызвала критику не только в Германии, но и на постсоветском пространстве

Уже сейчас эта дискуссия показывает, что советские мемориалы для большинства политических игроков давно перестали быть только местами памяти. Особенно мемориал в Трептов-парке каждый год 8 и 9 мая становится ареной более широкого общественного конфликта, в котором память о Второй мировой войне все сильнее связывается с политическими спорами современности, — говорится в публикации.

Немецкие депутаты выступили с требованием установить возле гранитных стел с цитатами Сталина пояснительные стенды и QR‑коды. Они призваны дополнить существующие объекты информацией о преступлениях сталинского режима.

Ранее в Дании не нашли и не наказали виновных в вандализме на советских захоронениях, сообщило посольство России в Копенгагене. В дипмиссии указали, что поступало несколько обращений в полицию по этому вопросу, но они оказались безрезультатными.

Берлин
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В Берлине собираются изменить смысл советских мемориалов
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