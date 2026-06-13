Власти Берлина инициативой дополнить советские мемориалы табличками, критикующими Иосифа Сталина, пытаются выбить себе политические очки, пишет Berliner Zeitung. Эта инициатива вызвала критику не только в Германии, но и на постсоветском пространстве

Уже сейчас эта дискуссия показывает, что советские мемориалы для большинства политических игроков давно перестали быть только местами памяти. Особенно мемориал в Трептов-парке каждый год 8 и 9 мая становится ареной более широкого общественного конфликта, в котором память о Второй мировой войне все сильнее связывается с политическими спорами современности, — говорится в публикации.

Немецкие депутаты выступили с требованием установить возле гранитных стел с цитатами Сталина пояснительные стенды и QR‑коды. Они призваны дополнить существующие объекты информацией о преступлениях сталинского режима.

Ранее в Дании не нашли и не наказали виновных в вандализме на советских захоронениях, сообщило посольство России в Копенгагене. В дипмиссии указали, что поступало несколько обращений в полицию по этому вопросу, но они оказались безрезультатными.