Сотрудник МЧС пострадал при детонации дрона ВСУ в Белгородской области Два человека пострадали при атаке ВСУ на поселок Красная Яруга под Белгородом

Два человека пострадали при атаке ВСУ на поселок Красная Яруга, сообщил оперштаб Белгородской области в Telegram-канале. В частности, сотрудник МЧС получил осколочные ранения лица и глаз, его доставили в Краснояружскую ЦРБ. Кроме того, повреждены здание пожарной части и служебный автомобиль.

В поселке Красная Яруга в результате детонации FPV-дрона пожарный получил слепые осколочные ранения лица и глаз, — говорится в сообщении.

Второй пострадавший получил акубаротравму во время удара дрона ВСУ по грузовику. Наряду с этим оперштаб отметил, что в селе Отрадное после атаки загорелась крыша надворной постройки, огонь оперативно потушили.

Ранее стало известно, что ребенок ранен после детонации взрывного устройства ВСУ. Инцидент произошел в селе Чайки Белгородского округа. В оперштабе региона отметили, что подросток получил проникающее ранение легкого и множественные осколочные ранения лица, он в тяжелом состоянии.

До этого в Белгородской области в результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу погиб один мирный житель. Еще 11 человек получили ранения. Это произошло в селе Вознесеновка Шебекинского округа.