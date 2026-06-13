Ребенок пострадал при детонации взрывного устройства ВСУ Ребенок ранен под Белгородом после детонации взрывного устройства ВСУ

Ребенок ранен после детонации взрывного устройства ВСУ, сообщил оперштаб Белгородской области в МАКСе. Инцидент произошел в селе Чайки Белгородского округа.

13-летнего мальчика <...> бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу, — говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что подросток получил проникающее ранение легкого и множественные осколочные ранения лица, он в тяжелом состоянии. Пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.

Ранее стало известно, что более 200 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки. Под удары попали 11 муниципалитетов. В частности, 14 БПЛА сбили в Белгородском округе. Всего из-за атак ВСУ пострадали четыре мирных жителя.

До этого женщина пострадала при детонации дрона ВСУ на территории частного дома в Грайвороне. Местная жительница получила осколочные ранения грудной клетки и бедра, ей оказали медицинскую помощь. В оперштабе региона отметили, что грузовые автомобили были повреждены после атак ВСУ на город Шебекино и село Ржевка. При этом в Новой Таволжанке сгорел частный дом.