Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 15:41

Ребенок пострадал при детонации взрывного устройства ВСУ

Ребенок ранен под Белгородом после детонации взрывного устройства ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ребенок ранен после детонации взрывного устройства ВСУ, сообщил оперштаб Белгородской области в МАКСе. Инцидент произошел в селе Чайки Белгородского округа.

13-летнего мальчика <...> бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу, — говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что подросток получил проникающее ранение легкого и множественные осколочные ранения лица, он в тяжелом состоянии. Пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.

Ранее стало известно, что более 200 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки. Под удары попали 11 муниципалитетов. В частности, 14 БПЛА сбили в Белгородском округе. Всего из-за атак ВСУ пострадали четыре мирных жителя.

До этого женщина пострадала при детонации дрона ВСУ на территории частного дома в Грайвороне. Местная жительница получила осколочные ранения грудной клетки и бедра, ей оказали медицинскую помощь. В оперштабе региона отметили, что грузовые автомобили были повреждены после атак ВСУ на город Шебекино и село Ржевка. При этом в Новой Таволжанке сгорел частный дом.

Регионы
Россия
Белгородская область
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Количество пострадавших в ДТП с маршруткой и грузовиком увеличилось
Хуснуллин доложил Путину о ситуации с промышленностью в новых регионах
Силовики поймали пособника напавших на «Крокус Сити Холл» террористов
В МИД Ирана сделали важное заявление о подписании меморандума с США
Свора бездомных собак чуть не разорвала девушку с питомцем в КБР
В Великобритании отказались от продажи коричневых яиц
Человек погиб в аварии с маршруткой и грузовиком
ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС
Психолог рассказала, как не дать ребенку забыть школьную программу за лето
Слова о Путине, мечты о замужестве, театр: как живет Галина Данилова
Российская «Герань» не оставила шансов украинскому военному цеху
Двое подростков жестоко расправились со сверстницей за гаражами
Ребенок пострадал при детонации взрывного устройства ВСУ
В МИД объяснили, зачем на самом деле нужно ядерное оружие Москвы и Минска
Стало известно, когда Лавров посетит Минск
Огонь охватил строящееся здание школы в Подмосковье
Над Санкт-Петербургом нависло густое черное облако
Депутат дал совет, как быстро проверить недвижимость на арест
Мигрант набросился с ножом на 17-летнюю девушку в Великобритании
Стало известно, когда пройдут похороны Али Хаменеи
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.