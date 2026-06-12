Женщина пострадала при взрыве украинского дрона в Белгородской области Женщина пострадала при детонации дрона ВСУ в частном доме в Грайвороне

Женщина пострадала при детонации дрона ВСУ на территории частного дома в Грайвороне, сообщил оперштаб Белгородской области в Telegram-канале. Местная жительница получила осколочные ранения грудной клетки и бедра, ей оказали медицинскую помощь.

Пострадала мирная жительница. В городе Грайворон FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома, — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что грузовые автомобили повреждены после атак ВСУ на город Шебекино и село Ржевка. При этом в Новой Таволжанке сгорел частный дом.

Ранее российские средства ПВО за ночь сбили 231 беспилотник ВСУ. БПЛА уничтожили в 16 регионах, а также над акваторией Азовского моря. В частности, беспилотники сбили в Белгородской, Брянской, Астраханской областях, в Московском регионе, в Крыму и в Татарстане.

Ранее в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по пассажирскому автобусу погиб один мирный житель. Еще 11 человек получили ранения. Это произошло в селе Вознесеновка Шебекинского округа.