Системы ПВО за ночь сбили 231 беспилотник ВСУ в российских регионах

Системы ПВО за ночь сбили 231 беспилотник ВСУ в российских регионах

Российские средства ПВО за ночь сбили 231 беспилотник ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. БПЛА уничтожили в 16 регионах, а также над акваторией Азовского моря.

В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 231 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Астраханской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областях. Кроме того, беспилотники сбили в Московском регионе, в Крыму и Татарстане.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили семь беспилотников ВСУ, которые летели в сторону столицы. На местах падения обломков работали специалисты, добавил он.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по поселку Суземка Брянской области. В результате погибли два мирных жителя, еще два человека получили ранения.