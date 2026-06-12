ПВО отразила попытку атаковать Москву беспилотниками Собянин: ПВО Минобороны РФ сбила семь беспилотников на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили семь беспилотников ВСУ, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. На местах падения обломков работают специалисты, добавил он.

Системой ПВО Минобороны уничтожено семь беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее бизнес-центр и соседний многоквартирный дом получили серьезные повреждения при атаке Вооруженных сил Украины в Краснодаре. Пострадавшие объекты находятся в Центральном округе. Спасатели помогли убрать опасные конструкции и провели обследование помещений.

До этого губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае. Он добавил, что по всей территории региона объявлена беспилотная опасность. Обломки одного из БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре. После этого произошло возгорание. На месте работают оперативные и специальные службы.