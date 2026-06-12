Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 06:43

ПВО отразила попытку атаковать Москву беспилотниками

Собянин: ПВО Минобороны РФ сбила семь беспилотников на подлете к Москве

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили семь беспилотников ВСУ, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. На местах падения обломков работают специалисты, добавил он.

Системой ПВО Минобороны уничтожено семь беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее бизнес-центр и соседний многоквартирный дом получили серьезные повреждения при атаке Вооруженных сил Украины в Краснодаре. Пострадавшие объекты находятся в Центральном округе. Спасатели помогли убрать опасные конструкции и провели обследование помещений.

До этого губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае. Он добавил, что по всей территории региона объявлена беспилотная опасность. Обломки одного из БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре. После этого произошло возгорание. На месте работают оперативные и специальные службы.

Москва
Сергей Собянин
беспилотники
БПЛА
атаки
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Беспилотник влетел в жилой дом в Татарстане
Москвичам спрогнозировали аномальную жару в День России
Секрет успеха ВС РФ, насилие ВСУ над пожилыми: новости СВО на утро 12 июня
«Объединялись перед трудностями»: Володин поздравил граждан с Днем России
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 июня: инфографика
Россияне смогут увидеть сразу два редких астрономических явления
Системы ПВО за ночь сбили 231 беспилотник ВСУ в российских регионах
ВС России уничтожили вторую за июнь гаубицу М-101 ВСУ
Приговоренному к пожизненному сроку Юн Сок Ёлю дали еще 30 лет тюрьмы
Мост обрушился в Армении из-за молнии
В Европарламенте назвали срок возможного возобновления диалога с Россией
Назван регион Украины, который лидирует по числу дезертиров
Шри-Ланка начала переговоры с банком из России
Итальянский шеф-повар назвал главный секрет идеальной пасты
Шведы нарушили границу с Россией необычным способом
ПВО отразила попытку атаковать Москву беспилотниками
Волонтер искал охотника на Камчатке и без вести потерялся
«Противоречивая позиция»: переговоры Ирана и США вышли на новый этап
Раскрыта необычная схема переговоров США и Ирана
Польша выдвинула ультиматум Виннице
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.