В Краснодарском крае пострадали три человека из-за атак БПЛА

Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае, написал губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. Он добавил, что по всей территории региона объявлена беспилотная опасность.

Обломки одного из БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре. После этого произошло возгорание. На месте работают оперативные и специальные службы.

Также ночью атаке беспилотников подвергся Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. Кондратьев призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Ранее губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь. Сообщается, что было сбито свыше 20 БПЛА. Развожаев подчеркнул, что в регионе действует воздушная тревога. Он призвал оставаться в безопасных местах.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны успешно сбили еще один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону города. Согласно оперативным данным, в общей сложности на подлете к Москве было перехвачено и уничтожено уже 13 беспилотников.