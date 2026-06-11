Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 00:35

Силы ПВО сбили более 20 БПЛА в Севастополе

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в МАКСе. Сообщается, что было сбито свыше 20 БПЛА.

Развожаев подчеркнул, что в регионе действует воздушная тревога. Он призвал оставаться в безопасных местах.

Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительной информации, никто из людей не пострадал, — написал Развожаев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны успешно сбили еще один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону города. Согласно оперативным данным, в общей сложности на подлете к Москве было перехвачено и уничтожено уже 13 беспилотников.

До этого в Сибири впервые объявили беспилотную опасность. Губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.

Также в оперштабе Белгородской области рассказали, что мирный житель получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался.

Регионы
Россия
Севастополь
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Владельцам оружия могут разрешить использовать приборы ночного видения
Турецким блогерам OnlyFans потребовали до 10 лет тюрьмы
Развеяны топ-мифы об интиме: сексолог о том, что вы стесняетесь спросить
Стрельба, допросы, депортации: почему США не пускают футболистов на ЧМ-2026
В Пентагоне высказались о военных действий против Кубы
В иранском городе Сирик прогремели взрывы
Силы ПВО сбили более 20 БПЛА в Севастополе
Дмитриев увидел неожиданный путь к диалогу России и США
В Крыму изменили схему движения поездов «Таврия»
ВСУ начали выселять людей из Славянска, чтобы стереть город
Спастись от рака и разрушения костей: какие исследования нужны после 80 лет
Юрий Кнутов: нужно создавать мощный рубеж ПВО от Баренцева до Черного моря
Над Брянской областью за ночь уничтожили 65 украинских беспилотников
В Вене назвали главных спонсоров атак дронами ВСУ против россиян
Военные уничтожили десятки воздушных целей над Севастополем
Путин дал новым структурам право бороться с беспилотниками
Иран ответил на угрозы США жестким предупреждением
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ в Горловке
Дрон атаковал автомобиль с мирными жителями в Белгородской области
В Запорожской области запретили перевозку организованных групп детей
Дальше
Самое популярное
Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.