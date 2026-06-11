Силы ПВО сбили более 20 БПЛА в Севастополе

Силы ПВО сбили более 20 БПЛА в Севастополе

Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в МАКСе. Сообщается, что было сбито свыше 20 БПЛА.

Развожаев подчеркнул, что в регионе действует воздушная тревога. Он призвал оставаться в безопасных местах.

Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительной информации, никто из людей не пострадал, — написал Развожаев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны успешно сбили еще один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону города. Согласно оперативным данным, в общей сложности на подлете к Москве было перехвачено и уничтожено уже 13 беспилотников.

До этого в Сибири впервые объявили беспилотную опасность. Губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.

Также в оперштабе Белгородской области рассказали, что мирный житель получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался.