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11 июня 2026 в 23:32

Два человека погибли при обстреле ВСУ Брянской области

Фото: Социальные сети
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Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по поселку Суземка Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в МАКСе. В результате погибли два мирных жителя, еще два человека получили ранения.

Погибли двое мирных жителей. Один из погибших — директор Брянского биосферного заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков. <…> В результате варварского удара террористов ранены два мирных жителя. Они доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь, — написал он.

Ранее в региональном оперштабе сообщили, что ВСУ атаковали коммерческий объект в поселке Разумное Белгородского округа с помощью беспилотника. В результате удара пострадали пять мирных жителей, среди которых оказались двое детей. По данным оперштаба, двое несовершеннолетних были госпитализированы в детскую областную клиническую больницу.

До этого сообщалось, что бизнес-центр и соседний многоквартирный дом получили серьезные повреждения при атаке Вооруженных сил Украины в Краснодаре. Пострадавшие объекты находятся в Центральном округе. Спасатели помогли убрать опасные конструкции и провели обследование помещений.

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