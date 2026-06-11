Один мирный житель погиб и 11 пострадали при ударе ВСУ по автобусу

Один мирный житель погиб и 11 пострадали при ударе ВСУ по автобусу Один мирный житель погиб и 11 ранены при ударе ВСУ по автобусу под Белгородом

В Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по пассажирскому автобусу погиб один мирный житель, сообщает региональный оперштаб. Еще 11 человек получили ранения.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон ударил по пассажирскому автобусу. От полученных ранений женщина скончалась на месте. <...> В Шебекинскую центральную районную больницу доставлены 11 человек, — сказано в сообщении.

Утром 11 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 330 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Крым и акватории Черного и Азовского морей.

Ранее сообщалось, что сотрудники музея самоотверженно бросались в горящее здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» сразу после атаки ВСУ. Директор учреждения Михаил Смородкин рассказал, что работники музея, рискуя жизнью, пытались спасти от огня историческое полотно.