Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 18:29

Один мирный житель погиб и 11 пострадали при ударе ВСУ по автобусу

Один мирный житель погиб и 11 ранены при ударе ВСУ по автобусу под Белгородом

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

В Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по пассажирскому автобусу погиб один мирный житель, сообщает региональный оперштаб. Еще 11 человек получили ранения.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон ударил по пассажирскому автобусу. От полученных ранений женщина скончалась на месте. <...> В Шебекинскую центральную районную больницу доставлены 11 человек, — сказано в сообщении.

Утром 11 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 330 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Крым и акватории Черного и Азовского морей.

Ранее сообщалось, что сотрудники музея самоотверженно бросались в горящее здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» сразу после атаки ВСУ. Директор учреждения Михаил Смородкин рассказал, что работники музея, рискуя жизнью, пытались спасти от огня историческое полотно.

Регионы
Белгородская область
ВСУ
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, как можно защитить Крым от атак БПЛА
На месте пропажи семьи Усольцевых обнаружили нашли новые улики
Ушедшей из МХАТ имени Горького Булуковой нашли замену
В Европе сокрушились из-за упущенного шанса на переговоры с Россией
Семь человек пострадали от удара ВСУ по АЗС под Брянском
Стало известно, в какие города и страны ринулись россияне на День России
Семьи погибших при обстреле Брянска получат поддержку
Отказ от алкоголя, отцовство, мечты о Голливуде: как живет Александр Петров
Число жертв атаки ВСУ в Брянской области выросло
«Сведение счетов»: Захарова назвала неочевидный инструмент давления в мире
Украинский «Миротворец» добавил в базу директора нацпарка «Валдайский»
Киев обвинили в утечке оружия на черные рынки Европы
Росатом раскрыл, как идет строительство термоядерного реактора во Франции
Тропические ночи, грозы и жара до +34: погода в Москве в начале июля
Израильские солдаты взяли под контроль южную часть Ливана
«С трудом представляю»: Пашинян счел маловероятным повышение цен на газ
Онищенко оценил идею родов с использованием VR-очков
Россиянам раскрыли главный секрет употребления алкоголя в жару
Политолог рассказал об отношении Запада к деятельности ШОС
Россиянам разрешили ложиться спать «без зазрения совести» после полуночи
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.