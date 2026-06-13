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13 июня 2026 в 11:02

Более 200 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Более 200 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки, сообщил региональный оперштаб. Под удары попали 11 муниципалитетов. В частности, 14 БПЛА сбили в Белгородском округе.

В Белгородском округе поселки <...> атакованы 18 беспилотниками, 14 из которых сбиты и подавлены. В селе Варваровка в результате атаки дрона на автомобиль пострадал мирный житель, — говорится в сообщении.

Всего из-за атак ВСУ пострадали четыре мирных жителя. В оперштабе отметили, что в Грайвороне сгорел автомобиль и получил повреждения коммерческий объект. В Новой Таволжанке повреждены четыре частных дома и соцобъект. В хуторе Семейный под удар попала линия электропередачи.

Ранее в Котовском районе Волгоградской области ликвидировали пожар на объекте промышленной инфраструктуры после удара беспилотника. Кроме того, в области потушено возгорание на окраине лесного массива «Шакинская дубрава», также возникшее в результате атаки БПЛА. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Регионы
Россия
Белгородская область
атаки БПЛА
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