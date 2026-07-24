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24 июля 2026 в 16:41

Суд разбирается в правдивости истории о смытых в унитаз 4,5 млн рублей

Суд усомнился в истории о смытых ребенком 4,5 млн рублей под Костромой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жительница Костромской области заявила, что ее ребенок смыл в унитаз 4,5 млн рублей, однако суд усомнился в этой версии, сообщает Telegram-канал Baza. Женщина пыталась списать долги по кредитам через процедуру банкротства.

По данным канала, бывшая сотрудница прокуратуры набрала займы на покупку жилья, после чего объяснила потерю денег случайным происшествием с ребенком. Однако суд обратил внимание, что после предполагаемого инцидента не было обращений в управляющую компанию или вызовов сантехника.

В результате женщину признали банкротом, но не освободили от всех обязательств. Ей предстоит выплатить один из кредитов на сумму 1,4 млн рублей.

Ранее юрист Марина Павлова предупредила, что банкротство влечет за собой негативные репутационные последствия, в частности, после этой процедуры у человека могут возникнуть проблемы с поиском работы или финансовыми сделками. Она отметила, что в течение трех лет после этого человек не сможет управлять юридическими лицами.

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Костромская область
прокуратура
банкротство
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