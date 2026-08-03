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03 августа 2026 в 13:02

Стало известно о смерти директора Костромского драмтеатра

Скончалась директор Костромского драматического театра Ирина Третьякова

Костромской государственный драматический театр им. А. Н. Островского Костромской государственный драматический театр им. А. Н. Островского Фото: Сергей Ветров/РИА Новости
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Директор Костромского государственного драматического театра, заслуженный работник культуры России Ирина Третьякова скончалась, сообщается в канале театра на платформе МАКС. Отмечается, что всю свою жизнь она посвятила служению культуре Костромской области и России в целом.

Коллектив Костромского государственного драматического театра им. А.Н. Островского с глубоким прискорбием сообщает о кончине директора театра, заслуженного работника культуры России Ирины Геннадьевны Третьяковой, — говорится в сообщении.

Третьякова посвятила театру более 35 лет. Она начала работать здесь в 1989 году, а последние 21 год возглавляла учреждение. За годы ее руководства спектакли костромского драмтеатра не раз становились лауреатами престижных театральных фестивалей и конкурсов, в том числе в Турции, Румынии, Сербии и Белоруссии.

Соболезнования родным и близким Третьяковой также выразило ГУ МВД РФ по региону. Там уточнили, что Третьякова была членом Общественного совета при УМВД. Она всегда оставалась человеком высокой гражданской позиции, искренне помогала в укреплении диалога между правоохранителями и обществом, а также вносила вклад в воспитание подрастающего поколения, добавили в УМВД

Ранее сообщалось, что советский актер Сергей Ясинский, известный по роли Сережи Баташова в фильме «Судьба барабанщика», скончался в возрасте 83 лет. Причина и обстоятельства смерти артиста не уточняются. Поклонники выразили соболезнования семье Ясинского.

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