Умер звезда фильма «Судьба барабанщика» Актер из фильма «Судьба барабанщика» Ясинский умер в возрасте 83 лет

Советский актер Сергей Ясинский, известный по роли Сережи Баташова в фильме «Судьба барабанщика», скончался в возрасте 83 лет, сообщил на портале «Кино-Театр.ру» его сын Николай. Причина и обстоятельства смерти артиста не уточняются. Поклонники выразили соболезнования семье Ясинского.

Папа 29.07.2026 ушел от нас. Царствия Небесного, — написал Николай.

Ясинский родился 19 июня 1943 года. В школьном возрасте он сыграл главную роль в фильме 1955 года «Судьба барабанщика» режиссера Виктора Эйсымонта по мотивам одноименной повести Аркадия Гайдара. Ясинский был женат и имел двоих детей. «Судьба барабанщика» стала единственной кинокартиной в его карьере.

Ранее ушел из жизни выдающийся искусствовед, исследователь творчества Андрея Рублева и древнерусской иконописи Геннадий Попов. Ему было 86 лет. В последние годы он трудился над главой для 22-томного фундаментального труда «История русского искусства».

До этого на 74-м году жизни умер российский актер театра и кино Юрий Лопарев. Он известен по ролям в сериалах «Скорая помощь», «След», «Глухарь» и других проектах.