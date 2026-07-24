Скончался известный по сериалам «След» и «Глухарь» актер Российский актер Юрий Лопарев умер на 74-м году жизни

В среду, 22 июля, на 74-м году жизни умер российский актер театра и кино Юрий Лопарев, сообщается на портале «Кино-Театр.ру». Он известен по ролям в сериалах «Скорая помощь», «След», «Глухарь» и других проектах.

Лопарев родился 20 сентября 1952 года во Львовской области, а после рождения переехал с семьей в Одессу. В 1990 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Ранее сообщалось, что народный артист России Юрий Смирнов умер на 88-м году жизни. Один из ведущих актеров театра на Таганке стоял у истоков его создания и вместе с режиссером Юрием Любимовым участвовал в формировании нового художественного языка отечественной сцены.

До этого сообщалось, что на 83-м году жизни скончалась народная артистка России Екатерина Жемчужная. Актриса запомнилась зрителям по картинам «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Чардаш Монти», «Цыганка Аза». У исполнительницы роли в фильме «Табор уходит в небо» обнаружили тромб, который и стал причиной смерти.