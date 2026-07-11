Умер актер из «Мастера и Маргариты»

Народный артист Российской Федерации и один из столпов театра на Таганке Юрий Смирнов умер на 88-м году жизни, сообщила пресс-служба театра в соцсети «ВКонтакте». Выдающийся артист стоял у самых истоков создания знаменитого театра и вместе с режиссером Юрием Любимовым принимал личное участие в формировании нового художественного языка отечественной сцены.

Для всех нас это невосполнимая утрата. Светлая память! — добавили в театре.

За долгие десятилетия Смирнов воплотил множество ярких образов в таких культовых постановках, как «Мастер и Маргарита», «Добрый человек из Сезуана» и «Живой». До последних дней жизни артист сохранял творческую активность и продолжал выходить на сцену, его последней триумфальной работой стала главная роль в спектакле «Земляничная поляна». За знаковую актерскую работу артист был удостоен Премии города Москвы.

До этого сообщалось, что на 83-м году жизни скончалась народная артистка России Екатерина Жемчужная. По словам ее дочери, у исполнительницы роли в фильме «Табор уходит в небо» обнаружили тромб, который и стал причиной смерти.